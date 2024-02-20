منصة «واتش إت» تروّج لمسلسل جودر بطولة ياسر جلال

نشرت منصة «واتش إت» بوستر لمسلسل جودر الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، وذلك من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث يتصدر الفنان ياسر جلال البوستر وهو يرتدي ملابس تاريخية.

أحداث المسلسل

روجت منصة «واتش إت» لمسلسل جودر بنشر بوست على «فيسبوك» وعلقت عليه: «انتظروا النجم ياسر جلال في مسلسل جودر على واتش إت».

وتدور أحداث المسلسل حول الصياد جودر الذي يقوم به ياسر جلال والذي يُعد الشقيق الأصغر للأخوين سليم وسالم لـ يدخل أشقاء جودر في صراع معه بسبب حب والده الشديد له وتتصاعد الأحداث وتبدأ الصراعات بينهما بعد وفاة الأب ويدخل جودر في مغامرات عدة تأخذه بعيداً في عالم سحري ليتحول من صياد بسيط لأحد أغنياء الدولة.

ويضم هذا العمل مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس وتارا عماد وعمرو عبدالجليل ومجموعة كبيرة من مجوم الفن كما انه من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.