رمضان 2024.. أنور عبدالمغيث: ياسر جلال الأفضل لتجسيد شخصية جودر

قال المؤلف أنور عبدالمغيث، أنه تحمس لتقديم عمل فني عن البطل الشعبي بتيمة مختلفة عن المعتادة لدى الجمهور في السنوات الماضية، من خلال مسلسل جودر، والتي يقدم بطولتها الفنان ياسر جلال.

تفاصيل دور ياسر جلال في جودر

وأضاف «عبدالمغيث»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن مسلسل جودر يهتم بتقديم البطل من خلال المشكلات التي يعايشها والقوى التي يصارعها والإخفاقات التي يتعرض لها، إلى جانب النجاحات التي يحققها في حياته ما بين لحظات الضعف والقوة، مشددًا على اختياره الأول للنجم ياسر جلال منذ الكتابة الأولى لسيناريو المسلسل قائلاً: «ياسر جلال نجم كبير ومعني بأعمال ذات قيمة وملامحه وهيئته الجسمانية كانت قريبة الشبه للغاية من الشخصية اللي هيقدمها في المسلسل».

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، وليد فواز، وفاء عامر، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، محمود البزاوي، جيهان الشماشرجي، عبدالعزيز مخيون وآخرين، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، وإنتاج شركتي ميديا هب سعدي – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.