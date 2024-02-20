اقتصاديون: الجنيه الرقمي يحتاج إلى بنية تحتية قوية.. ويقلل التهرب الضريبي

رحب أحمد أبو علي الخبير الاقتصادي باتجاه الدولة لطرح الجنيه الرقمي، مشيرًا إلى أن العملة الورقية معدل إهلاكها سريع جدا، وتكلف الدولة أموال كثيرة من أجل الطباعة، وطرح الجنيه الرقمي يوفر على الدولة تكاليف الطباعة، كما أنّ طرحه يأتي في إطار استراتيجية الشمول المالي والانتقال إلى التعامل إلا نقدي.

بنية تحتية قوية ومعلوماتية

وأضاف أبو علي، لـ«الوطن»، أنّ طرح الجنيه الرقمي يتطلب بنية تحتية قوية ومعلوماتية، وتبقى هذه الخطوة إيجابية في إطار النهوض والانتعاش الاقتصادي الذي تسعى له الدولة، مشيرًا إلى أنّه لن يحل محل الجنيه التقليدي، وإنّما سيكون مكمل له.

استخدامات العملة الرقمية عبر محفظة الموبايل

وأكد أبو علي أنّ هناك عددًا كبيرًا من دول العالم تعتمد على وجود عملة رقمية، والبنوك المركزية الخاصة في هذه الدول لديها عملة رقمية منذ سنوات طويلة، موضحا أنّ استخدامات العملة الرقمية قائمة بالفعل عبر استخدام محفظة موبايل أو «إنستا باي» أو محفظة بنك، حيث يتم من خلالها تحويل واستقبال أموال دون رؤيتها أو لمسها.

يقول الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، لـ«الوطن»، إن إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إطلاقه للعملة الرقمية الجديدة هو أمر ضروري ومهم من أجل المضي قدما فيما يخص التحول الرقمي قدر المستطاع، كما يسهل الأمر عملية التبادلات أو المعاملات بين المواطنين بعضهم البعض، ما يعزز دخول الكثير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

الجنيه الرقمي والجنيه الورقي بالقيمة نفسها

وأوضح أن الجنيه الرقمي هو نفس الجنيه الورقي وسيكون بنفس قيمه الصرف، لكن يكون في شكل إلكتروني بدلا من الورقي أو المصقول «الجنيه الكوينز» والمتعارف عليه، الأمر الذي سيوفر الكثي على الحكومة في طباعته أو توفيرها في الأسواق، ويوفر مصاريف العملة، مشيرا إلى أن طريقة التداول على الجنيه الرقمي ستكون متاحة بشكل أونلاين، بعدما يضع البنك المركزي المصري شفرة خاصة به، وستكون تلك الشفرة آمنة وقوية ويصعب اختراقها.

وعن مميزات الجنيه الرقمي الجديد، فحددها الخبير الاقتصادي في النقاط التالية:

سهولة التداول بين المواطنين بعضهم البعض دون الحاجة لأموال ملموسة بالأيدي.

يقلل من عمليات التهرب الضريبي كما يقلل من نسب الفساد.

يوفر سهولة ويسر في التعامل وكذا شفافية بشكل أعلي.

يقضي على مفهوم الدولرة أو التعاملات الخارجة عن نطاق البنك المركزي، والتي تضر بالاقتصاد ككل.

تعلم الجهة المصدرة للجنيه الرقمي من المالك الخاص به.

الشفافية الكيبرة وسهولة الإفصاح عن المبلغ الذي يملكه كل شخص.

يجرى تسجيل الجنيه الرقمي باسم صاحبه في البنك المركزي، ويضمنه له.