«عادل مش عادل» مهدد بالسحب من دور العرض السينمائية.. ما السبب؟

يواصل فيلم «عادل مش عادل»، تذيله لإيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائية، تزامنًا مع الأسبوع الرابع لطرحه في دور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم «عادل مش عادل»

وأوضح الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه حقق أمس الأثنين ألفًا و177 جنيها فقط، محتلا المركز الأخير في قائمة الأفلام المنافسة وعددها 12 فيلمًا، وهي «الحريفة، رحلة 404، أبو نسب، الاسكندراني، أنف وثلاثة عيون، وقت اضافي، التجربة المكسيكية، السيستم، درويلة، عصابة عظيمة، شماريخ».

أحداث وأبطال الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية «عادل»، وهو شاب يعمل بالمحاماة ويقع في ورطة كبيرة، ويتوجب عليه البحث عن طرق لحلها، وتجمعه الصدفة مع شيري عادل، وتدور بينهما العديد من المواقف في إطار كوميدي، وبعدها تجمعهم قصة حب.

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ودينا، ومحمد رضوان، وشيري عادل، ومحمود البزاوي، وبدرية طلبة، ومصطفي أبو سريع، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج أحمد يسري.