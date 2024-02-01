644 ألف جنيه إيرادات فيلم «عادل مش عادل» في أول أسبوع عرض

حقق فيلم «عادل مش عادل»، 644 ألف جنيه إيرادات، منذ طرحه الأسبوع الماضي، ضمن قائمة أفلام موسم رأس السنة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

إيرادات فيلم «عادل مش عادل» في أول أسبوع عرض

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ «الوطن»، أن فيلم «عادل مش عادل» حقق إجمالي ايرادات بلغت 644 ألفًا و756 جنيهًا، في أول أسبوع له بالسينمات، محتلا المركز الخامس في شباك تذاكر الإيرادات.

أحداث وأبطال فيلم «عادل مش عادل»

تدور أحداث فيلم «عادل مش عادل» في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية المحامي «عادل» الذي يجد نفسه محاطًا بالعديد من المشكلات ويجب عليه حلها، ورغم عمله بالمحاماة إلا أنه يطبق القانون حسب أهوائه.

الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، وآخرين، تأليف أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.