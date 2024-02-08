فيلم «عادل مش عادل» يحقق 815 ألف جنيه إيرادات خلال 14 يوما

حقق فيلم «عادل مش عادل» بطولة أحمد الفيشاوي إيرادات بلغت 815 ألف جنيه مصري، خلال 14 يومًا من عرضه في دور السينما.

ولم ينجح الفيلم منذ طرحه في الصالات السينمائية في المنافسة على المراكز المتقدمة بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحققت بعض الأفلام التي طرحت بالتزامن مع فيلم عادل مش عادل، إيرادات كبيرة منها فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي والذي حقق خلال أسبوعين نحو 14 مليون جنيه، فيما لم يحقق فيلم ليلة العيد بطولة يسرا إيرادات مناسبة خلال نفس الفترة، إذ جاءت نحو 635 ألف جنيه.

أبطال فيلم عادل مش عادل

فيلم عادل مش عادل بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، دينا، بدرية طلبة، محمود البزاوي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، محمد رضوان، تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري.

قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم من خلال شخصية الشاب عادل في إطار كوميدي رومانسي.