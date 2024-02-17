نوال تطرح أغنية «أنا بلا فخر» من فيلم «عادل مش عادل» (فيديو)

طرحت المطربة نوال عبد الشافي أغنية «أنا بلا فخر» من فيلم «عادل مش عادل»، والذي يعرض حاليا في السينمات، وهي من كلمات حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كوليبكس.

تفاصيل أغنية أنا بلا فخر

وطرحت مؤخرا المطربة نوال عبد الشافي الأغنية الدعائية لفيلم «عادل مش عادل» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي وشيري عادل، والتي حملت اسم «لسه شوفتوا حاجة» من كلمات حدوتة وألحان إيهاب كوليبكس ومصطفى تاج.

وشاركت المطربة نوال عبد الشافى في أولى تجاربها في عالم التمثيل من خلال فيلم «عادل مش عادل» إلى جانب عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبو سريع، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري.