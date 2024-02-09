إيرادات فيلم عادل مش عادل 3 آلاف جنيه في يوم واحد.. المركز قبل الأخير

جاء فيلم عادل مش عادل بطولة أحمد الفيشاوي، في المركز قبل الأخير بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، واحتل مرتبة متأخرة بالمقارنة بمجموعة الأفلام المعروضة حاليًا التي يتصدرها فيلم الحريفة بإيرادات أمس تقترب من 2 مليون جنيه حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم عادل مش عادل، الذي جاء في المركز الـ11 من حيث ترتيب الإيرادات اليومية نحو 3 آلاف و396 جنيها، فيما جاء في المركز الأخير فيلم ليلة العيد بطولة يسرا الذي حقق أمس الخميس 716 جنيها فقط.

قصة فيلم عادل مش عادل

تدور قصة فيلم عادل مش عادل، في إطار كوميدي رومانسي، في ظل أزمات يقع فيها الشاب عادل، تجعله في ورطة كبيرة، ومن ثم عليه البحث عن حلول سريعة، وتدخل في حياته فتاة تبحث عن أمر ما.

أبطال فيلم عادل مش عادل

فيلم عادل مش عادل بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، محمد رضوان، دينا، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة، أوتاكا، تأليف أدهم سعيد وحسام كمال، إخراج أحمد يسري.