من وجه جديد إلى البطولة.. كيف قدمت الدراما الرمضانية نجومها للجمهور؟

يعتبر موسم الدراما الرمضانية هو الموسم الأبرز في تاريخ الدراما المصرية، وعدد كبير من النجوم الذين يتصدرون بطولة المسلسلات في دراما رمضان 2024 كانوا وجوها جديدة في بداية حياتهم الفنية من خلال موسم الدراما الرمضانية أيضا.

- خالد النبوي

منذ 37 عاما كان جمهور الدراما المصرية على موعد مع مسلسل جديد بعنوان «صائمون والله أعلم» يعرض في شهر رمضان من العام 1987، وبجانب عدد كبير من النجوم والأسماء الكبيرة شهد المسلسل الظهور الأول لفنان شاب هادئ الملامح في مشهد صغير ولكنه بعد سنوات سوف يصبح من أهم الأسماء على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، بعد مجهود كبير بذله في تطوير أدواته التمثيلية وثقل موهبته الخام وتطويعها.

وعلى مدار السنوات التالية شكل موسم الدراما الرمضانية ارتباطا بين خالد النبوي والجمهور، حيث شارك في مجموعة من أبرز الأعمال التلفزيونية منذ التسعينات من بينها «نحن لا نزرع الشوك» للكاتب الروائي الكبير يوسف السباعي عام 1998، بالإضافة إلى «حديث الصباح والمساء» لأديب نوبل الراحل نجيب محفوظ في عام 2001، و«مسألة مبدأ» في 2003، وفي عام 2008 قدم تجربة كوميدية مختلفة في مسلسل ست كوم بعنوان «كافيه تشينو» من إخراج سامح عبد العزيز.

ويشارك خالد النبوي في موسم الدراما الرمضانية 2024 بمسلسل «إمبراطورية ميم»

- نيللي كريم

شهد موسم الدراما الرمضانية ميلاد الفنانة الشابة التي تمتلك جسدا نحت معالمه سنوات طويلة من دراسة الباليه، فكانت بدايتها كراقصة في مسلسل «ألف ليلة وليلة» الذي عرض في رمضان 1991، وبعدها بـ 8 سنوات حصلت على فرصة للمشاركة في فوازير «حلم ولا علم» التي عرضت في رمضان من العام 1999.

وتعرف الجمهور للمرة الأولى على نيللي كريم كممثلة في موسم الدراما الرمضانية منذ 24 عاما، عندما قدمتها سيدة الشاشة العربية للجمهور في مسلسل «وجه القمر» إنتاج عام 2000، كان الحظ حليف الفنانة الشابة في العالم التالي لتشارك مع مجموعة كبيرة من نجوم الدراما في بطولة مسلسل «حديث الصباح والمساء» للمخرج أحمد صقر، لتجسد شخصية «دنانير» ابنة صادق بركات التي كتب تفاصيلها الأديب الكبير نجيب محفوظ.

وتشارك نيللي في موسم الدراما الرمضانية 2024 بمسلسل «فراولة»

- أحمد مكي

منذ 15 عاما كان الجمهور على موعد مع نجم كوميدي يدخل الساحة الدرامية للمرة الأول، شعر رأس أسود كثيف وهيئة أقرب إلى مغنين الراب وكلمة «بيتيفول» تلازمه في كل جملة، رسمت تلك الملامح شخصية «هيثم دبور» التي قدمت أحمد مكي للمرة الأولى في مسلسل سيت كوم «تامر وشوقية» في موسم الدراما الرمضانية 2006، ومع حالة النجاح الكبير التي حققتها الشخصية ظهرت في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم «مرجان أحمد مرجان» مع الزعيم عادل إمام، كما قدم الشخصية في فيلم منفصل باسم «اتش دبور» في 2008.

في موسم الدراما الرمضانية 2010 كان أحمد مكي على موعد مع أول بطولة تلفزيونية منفردة بعد عدد من البطولات السينمائية، من خلال مسلسل «الكبير أوي» وقدم خلال المسلسل مجموعة مختلفة من الشخصيات وحقق وقتها نجاحا كبيرا دفع صناعه إلى تقديم جزء ثاني في العام التالي، ولم يصبح المسلسل ناجحا فقط بل أصبح حالة فنية لدى الجمهور الذي تعلق بالشخصيات بشدة، وأمام حالة النجاح لم يجد صناع «الكبير أوي» سوى تقديم الأجزاء الثالث والرابع والخامس في 2013 و2014 و2015 على التولي، ثم الجزء السادس والسابع في 2022 و2023 على التوالي، وفي موسم الدراما الرمضانية 2024 بالجزء الثامن من المسلسل.

- أحمد العوضي

دور صغير لشاب هادئ الملامح في موسم الدراما الرمضانية 2009 من بطولة النجم نور الشريف كان كافيا ليكون بداية مهمة للفنان الشاب في ذلك الوقت أحمد العوضي، وذلك في مسلسل «ما تخافوش»، أما البداية الأبرز كانت من خلال المسلسل الشهير «الدالي» في رمضان 2011، الذي قدمه بشكل أوسع للجمهور.

ثم توالت السنوات وشارك في عدد من المسلسلات في الدراما الرمضانية من بينها «العهد»، «السبع وصايا»، «الحصان الأسود»، «كلبش»، «الاختيار»، حتى قدم بطولته الأولى المنفردة في «اللي مالوش كبير»، في موسم الدراما الرمضانية 2021، وفي موسم الدراما الرمضانية 2024 يقدم مسلسل «حق عرب»