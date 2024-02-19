لازمة جديدة للفنان أحمد العوضي في مسلسل حق عرب.. كيف سيطل على جمهوره؟

اعتاد الفنان أحمد العوضي، خلال مشاركاته في المسلسلات الرمضانية السابقة، الظهور بلازمة معينة تصاحبه طوال حلقات المسلسل، ويتفاعل معها الجمهور بشكل واسع، فمثلًا خلال مسلسل «اللي ملوش كبير» كانت لزمته «على الله حكايتك»، وفي مسلسل «ضرب نار» كانت جملة «أحلى على الأحلى»؛ لذا ومع الترويج لمسلسل «حق عرب» الذي يشارك به «العوضي» خلال السباق الرمضاني هذا العام، زاد السؤال عن اللازمة التي سيطل بها «العوضي» على جمهوره.

برومو مسلسل «حق عرب»

روَّجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمسلسل «حق عرب»، من خلال نشر البرومو الخاص به عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُعلقة: «تابعوا مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة».

ولاقى البرومو رواجًا واسعًا وسط نشطاء منصات التواصل الاجتماعي بمجرد نشره، مشيدين بشخصية البطل الشعبي التي يجسدها الفنان أحمد العوضي، ممثلة في دور «عرب السويركي»، كما ظهر من خلال البرومو لزمة معينة صاحبت «العوضي» خلال المسلسل وهي «وحدوا الواحد»، وأيضًا «تشكر منتحرمش».

أحداث مسلسل «حق عرب»

وتدور أحداث مسلسل «حق عرب»، بطولة الفنان أحمد العوضي، في إطار تشويقي رومانسي أكشن؛ إذ يقدم «العوضي» شخصية جديدة عليه وهي دور «عرب السويركي» ويناقش من خلالها العديد من القضايا والصراعات بين العائلات، إذ يعمل في تجارة الخشب.

لازمة «على الله حكايتك» و«وحش الكون»

وكانت اللازمة التي ظهر بها الفنان أحمد العوضي خلال أعماله الدرامية السابقة، سببًا في تحقيقه نجاحًا أكبر ورواجًا أوسع لأعماله؛ فخلال عرض حلقات مسلسل «اللي ملوش كبير»، ضجَّت منصات «السوشيال ميديا» بكلمات «على الله حكايتك»، فضلًا عن مصطلح «وحش الكون» التي كان «الخديوي» دائم ترديدها على مسامع زوجته «غزل» التي جسدت شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وهو الرواج نفسه التي لاقته لازمة «أحلى على الأحلى» التي ظهر بها أحمد العوضي في مسلسل «ضرب نار» في رمضان 2023، والتي شاركته أيضًا ياسمين عبدالعزيز البطولة من خلال دور «مهرة»، وطوال عرض حلقات المسلسل وحتى الآن ما زال جمهور «العوضي» ومحبوه يرددون هذه الكلمات التي ارتبطت في أذهانهم بأعماله الدرامية والفنية.