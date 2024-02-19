رمضانك عندنا.. منصة Watch It تشوق الجمهور لمسلسل «امبراطورية ميم»

شوقت منصة WATCH IT الجمهور لمسلسل «امبراطورية ميم» للنجم خالد النبوي، والذي يخوض به الماراثون الرمضاني المقبل 2024، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

البوستر الجماعي للمسلسل

ونشرت المنصة البوستر الجماعي للمسلسل والذي ضم جميع أبطاله، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب إحسان عبدالقدوس، ومعالجة درامية الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويجرى تقديمها في نسختها الأصلية من خلال دور الأب الذي تدور حوله الأحداث.

وعلقت المنصة على البوستر: «انتظروا النجم خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم على WATCH IT، رمضانك عندنا».

أبطال المسلسل

مسلسل «إمبراطورية ميم» من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، مايان السيد، نشوي مصطفي، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، يارا عزمى، نورهان منصور، ليلى عز العرب، الطفل آدم وهدان، الطفلة منى زاهر، وعدد آخر من الفنانين، من اخراج محمد سلامة.