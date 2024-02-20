3 أعمال في دراما رمضان تراهن على البطل الشعبي.. منها مسلسل حق عرب

يظل البطل الشعبي، ابن الحارة المصرية هو الأقرب لقلب قطاع كبير من الجمهور، باعتباره النموذج الذي يُعبر عن أسلوب معيشتهم وطموحاتهم، كما يُعبر البطل الشعبي عن المشكلات والهموم التي تواجه عدد كبير من أبناء المناطق الشعبية، وهذا ما ستتناوله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في 3 مسلسلات رمضانية تُعرض على شاشاتها، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين.

لذا، نستعرض في التقرير التالي 3 مسلسلات رمضانية تتناول حياة البطل الشعبي، كالتالي:

مسلسل بيت الرفاعي

يعتبر مسلسل بيت الرفاعي من أبرز المسلسلات الرمضانية التي تتناول حياة المواطنين في المناطق الشعبية، إذ أطل الفنان أمير كرارة على جمهوره، في أحد مشاهد الدعاية للمسلسل، بستايل البطل الشعبي أمام منزله في أحد المناطق الشعبية التي تدور فيها أحداث المسلسل.

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي حول تجارة الأثار وما ينتج عنها من صراعات، ويشارك الفنان أمير كرارة في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن أبرزهم أحمد رزق، ومحمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، فضلًا عن مشاركة عدد من جيل الفنانين الشباب.

قصة مسلسل المعلم

يتناول مسلسل المعلم، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، قصة بطل شعبي يعمل تاجر سمك، ويسعى لتطوير تجارته حتى يسيطر على السوق، ما يجعله يواجه العديد من الصراعات، ويجسد الفنان مصطفى شعبان دور البطل، ويشاركه في العمل كل من أحمد بدير وسهر الصايغ، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وهاجر أحمد، وانتصار، وتأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في عدد من الأحياء الشعبية الأثرية منها، حي الجمالية والمعز والمغربلين، وهو مسلسل يدور في إطار شعبي ملئ بالحكايات والصراعات والرومانسية، ويجسد الفنان أحمد العوضي دور البطل عرب السويركي الذي يقوم بدور عامل في مصنع أخشاب، يُتهم بقضية قتل تدفعه للهرب محاولًا الدفاع عن نفسه وإثبات براءته.

ويشارك الفنان أحمد العوضي في البطولة رياض الخولي ووليد فواز ووفاء عامر، والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.