برأس مال 4 ملايين دولار.. محافظ قنا يوافق على إقامة مشروعات جديدة

وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، برئاسة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على إقامة مشروعات استثمارية جديدة، هي شركة لتصنيع الإسفنج والمراتب على مساحة 10 آلاف متر مربع، برأس مال مليون و350 ألف دولار أمريكي، بطاقة 70 عاملًا، وشركة لتصنيع المراتب وسوست المراتب على مساحة 22 ألف متر مربع، برأس مال ثلاثة مليون و300 الف دولار أمريكي بطاقة 137 عاملًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ، وفوزي رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، وأحمد أبو المجد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الإستثمار بالمحافظة.

مشروعات جديدة بقنا

ومن جانبه أوضح عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، ان المجلس وافق علي الطلب المقدم من شركة «C F C» للأعلاف والكيماويات (ش. م.م.) بمد مدة قرار الترخيص المؤقت الصادر لها بمزاولة النشاط لمدة عام تنتهي في 16 يناير القادم ، والطلب المقدم من شركة عطاء الخير لتصنيع الصابون الصلب والمنظفات الصناعية بمد مدة قرار الترخيص المؤقت الصادر لها بمزاولة النشاط لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر الجاري.

مشروع المستلزمات الطبية

وأضاف «عبدالباقي» أن مجلس وافق أيضًا على إلغاء الموافقة والترخيص الصادر لكل من شركتي هيبي تكس لإنتاج المستلزمات الطبية وهيبي لإنتاج مستلزمات الدواء، مشيرا إلى أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا يولي قطاع الاستثمار اهتماما كبيرا لجذب المستثمرين ورجال الأعمال للمناطق الصناعية بالمحافظة، ومن ثم تذليل كافة التحديات التي تواجههم لدفع عجلة الإنتاج ، والحد من البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب تضمن لهم حياة كريمة.