«أطياف متفردة»... معرض يجسد حكايات لسيدات عبر التاريخ في لوحات فنية

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهى عبد العزيز، تقريرًا بعنوان «أطياف متفردة»، وهو معرض يجسد حكايات لسيدات من التاريخ في لوحة فنية، ويتحدث عن الفن وعلاقته بالتاريخ المليء بحكايات الأبطال من النساء.

المعرض يضم عددا كبيرا من الفنانين، كل منهم له بصمة مختلفة، واللوحات تتحدث عن التواصل بين آدم وحواء، فبالرغم من الصراعات بين الجنسين، لكن هناك خط واصل بينهم، والخيط تتبعه قدرة إلهية والتي في حالة عدم وجودها ينقطع هذا الخيط.

أضافت الدكتورة إيمان أسامة الفنانة التشكيلية، أنها تشارك في هذا المعرض ضمن مجموعة أعمال تسمى «ياسمين الشرق»، جرى فيها الرسم بالحبر الشيني على اللوحات، وكل هذه الأعمال تتحدث عن رؤية تسجيلية شاملة وجديدة لإعادة تصور شكل المرأة بعد ما قدمه المستشرقين.

أشار الدكتور عادل ثروت أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، إلى أنه شارك في المعرض بـ3 أعمال عن المرأة والطور والعروسة الشعبية وهي تمثل مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية تندرج تحت هذا المسمى.