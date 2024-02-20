أعلنت وزارة الداخلية عن توفير أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة السويس بتخفيضات كبيرة وصلت إلى 40% على مختلف السلع الغذائية في مختلف المنافذ التابعة للمبادرة، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.

أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة السويس

وأشارت وزارة الداخلية أن أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة السويس جاءت كالآتي:

- كيلو الدقيق المعبأ بـ26 جنيها

- كرتونة البيض بـ140 جنيها

- عبوة الجبنة 1 كيلو بـ62 جنيها

- كيلو السكر ب27 جنيها

- كيلو الأرز يصل ل30 جنيها

- سمنة كيلو ونصف ب180 جنيها

- عبوة الزيت 1 لتر ب90 جنيها

- سمنة 850 جراماً 75 جنيهاً.

- عبوة زيت كبيرة 3 لتر بـ285 جنيها.

منافذ مبادرة كلنا واحد بالسويس

وأشارت وزارة الداخلية إلي أنه تم تنفيذ مبادرة كلنا واحد في نحو 41 مكان في محافظة السويس في أكثر ن منفذ وهم:

- 9 منافذ أمان في السويس

- 2 منافذ خير زمان

- 19 منفذ كازيون

- 8 بيم

- في 3 النساجون الشرقيون

أكدت وزارة الداخلية أن مبادرة لكنا واحد في محافظة السويس تستهدف:

- توفير السلع بأسعار مناسبة

- تحقيق توازن بالسوق المحلي

- ضبط الأسواق

- تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

- مواجهة الغلاء

- القضاء على الاحتكار

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ خطوة تنفيذ مبادرة كلنا واحد هذا العام في شهر رمضان بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الغلاء ومواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار للسلع الغذائية.

إقبال على مبادرة كلنا واحد في محافظة السويس

وأكدت وزارة الداخلية أن مبادرة كلنا واحد في محافظة السويس تلقى إقبالا كثيفا من المواطنين كل عام بسبب التخفيضات الكبري علي مختلف السلع خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان ورغبة المواطنين في شراء مختلف السلع بتخفيضات خاصة ياميش رمضان والسلع الغذائية الأساسية.

وأضافت أن المبادرة جاءت وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصة محدودي الدخل.