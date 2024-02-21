عادة مدمرة للعداد الكهربائي احذرها.. «هتعمل ماس وتزود الفاتورة»

عادة خاطئة يفعلها الكثير من الناس في العداد الكهربائي، وهي وضع المغناطيس فوقه، اعتقادًا منهم أن تلك الحيلة تعمل على تخفيض قيمة فواتير الكهرباء الشهرية، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أنها قد تؤدي إلى الموت نتيجة الضغط على العداد.

وضع المغناطيس على عداد الكهرباء

لا تخفض هذه الطريقة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، بل قد تؤدي إلى كوارث، بحسب حديث سيد أحمد، فني كهربائي، لـ«الوطن»، فإن تلك العادة غير الشرعية، وتؤدي إلى مخاطر عديدة: «العداد جهاز كهربائي به أسلاك ومعدن، والمغناطيس موصل جيد للكهرباء وده بسهولة يعمل ماس كهربائي، وبيأثر على الكهربا وبالعكس ممكن تزود الفاتورة لأنها بتزود الشحنات الكهربائية».

وأكد أن هذه العادة تهدد سلامة المواطنين، وتتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء: «الطريقة دي بتخلي العداد يشتغل بطاقة أكبر، وطبيعي هتسحب كهربا زيادة، لأنها طريقة غلط وتستهلك سعة أكبر من الطاقة».

تقليل فاتورة الكهرباء

وحتى لا تتسبب العادات الخاطئة في التأثير على المنزل، أكد أنه من الممكن دون حيل عمل بعض العادات التي تقلل من فاتورة الكهرباء وتتمثل في التالي، وذلك بحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

- غلق الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل الدفاية أو التكييف.

- عدم ترك فيش الأجهزة الكهربائية بالكهرباء.

- صيانة الأجهزة الكهربائية باستمرار، إذ أن تعطيلها وإعادة تشغيلها يستهلك الكثير من الكهرباء.

- عدم استخدام دورات كثيرة ومتتالية للأجهزة.