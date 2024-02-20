رمضان عبدالمعز: يحشر العبد في ظل صدقته يوم القيامة ويصلي عليه النبي

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنَّه على العبد التقرب إلى الله – عز وجل - بالنوافل من صدقات وصوم وغيره من العبادات، موضحاً أهمية الصدقة وثوابها العظيم، فمن ضمن أجرها أن يحشر الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة.

«عبدالمُعز»: النبي محمد يصلي على المتصدقين

وتابع «عبدالمُعز»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه يكفي شرف وفخر لمُعطي الصدقات أنَّ النبي الكريم، محمد – صلى الله عليه وسلم، يصلي عليه، وكل من يتصدق يكون له مثل هذا الأجر، قائلاً: «لو عاوز سيّدنا النبي يصلي عليك.. افعل هذا الأمر».

وأوضح الداعية الإسلامي، مستشهداً بآيات من القرآن الكريم عن فضل الصدقات: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».

أجر صلاح ذات البين

وأكد أنَّ النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، عندما كان يدفع له الناس الصدقة، كان يقول: «اللهم صل على آل فلان»، فالصدقة عظيمة وكذلك الصوم وصلوات النوافل.

وتابع: «النبي محمد أخبرنا أنَّ هناك عبادة أعظم من نوافل عبادات الصوم والصلاة والصدقات، في قوله – صلى الله عليه وسلم، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، صلاح ذات البين».