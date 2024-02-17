«الجمهور بيحبه كده».. أحمد العوضي بطل شعبي للمرة الثانية في حق عرب

«ابن البلد الجدع» هكذا عرف الجمهور الفنان أحمد العوضي الذي تميز باللون الشعبي، وتلبية لرغبة الجمهور سيخوض العوضي السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «حق عرب»، إذ يؤدي فيه شخصية «عبد ربه»، ذلك الشاب البسيط، الذي يواجه العديد من التحديات في حياته، ويحاول التصدي لها، ويسكن في منطقة شعبية صغيرة، بحسب برومو العمل الفني.

وتتغير الأحداث في المسلسل، بعدما عمل أحمد العوضي بأحد مصانع الأخشاب، الذي يملكه الفنان رياض الخولي، وزوجته هي الفنانة وفاء عامر، التي تؤدي دور امرأة قوية، وبسبب عمله يتعرض لبعض المواقف الصعبة، التي تجعله يواجه من حوله، ويدور المسلسل في إطار الأكشن، وهو النوع الدرامي الذي تميز به الفنان أحمد العوضي منذ عدة سنوات، ويفضله المشاهد له، وتجلى ذلك في نسبة المشاهدة المرتفعة.

أحمد العوضي في علاقة عاطفية بفتاة شعبية

وضمن أحداث المسلسل يرتبط الفنان أحمد العوضي عاطفيا بفتاة شعبية، تعمل في بيع المشروبات الساخنة، وتؤدي الدور الفنانة دينا فؤاد، والعمل الدرامي من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين بجانب الفنان أحمد العوضي، ومنهم دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران.

طاقم عمل مسلسل حق عرب

أدى الفنان أحمد العوضي دور البطل الشعبي أيضا في مسلسل «ضرب النار»، الذي حقق نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني عام 2023، حيث قرر خوض التجربة مرة أخرى، مع اختلافات كبيرة في القصة، تثير فضول المشاهدين لمتابعة العمل.