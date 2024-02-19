حملة نظافة مكبرة في مساجد شمال سيناء استعدادا لاستقبال شهر رمضان

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، حملة نظافة شاملة لتطهير المساجد لاستقبال المصلين بجميع مساجد المحافظة، في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

انطلاق الحملة من مسجد النصر بالعريش

فيما تابع فعاليات الحملة شيوخ الدعوة بحضور وتعليمات الشيخ محمود مرزوق، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، والتي انطلقت من مسجد النصر، والرفاعي، أحد أكبر مساجد العريش بمحافظة شمال سيناء، حيث تابع الحملة وحث الجميع من الشيوخ والعاملين على المشاركة ونظافة جميع أركان المسجد ودورات المياه وسطح المسجد ومحيط المساجد وأماكن الدروس والوعظ بالمسجد.

وأكد وكيل الوزارة أنّه سيتم غداً إطلاق حملة نظافة موسعة وشاملة لجميع المساجد في 6إادارات فرعية بمحافظة شمال سيناء في العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ومساجد وإدارات وسط سيناء، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» و«كلنا في خدمة بيوت الله»، وذلك استعدادا لصلوات التراويح والتهجد والعبادة لاستقبال ضيوف الرحمن في شهر رمضان المقبل.

غرفة عمليات لمتابعة المساجد

وأكد الشيخ محمد عزام إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش، أنه تم تشكيل غرفة متابعات بين المساجد والمديرية، والتواصل المباشر من الإدارات بمديرية الأوقاف، وذلك لمتابعة جميع التعليمات طوال الشهر الكريم.