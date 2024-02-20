ياسر جلال.. المشخصاتي

يبدو أن النجم ياسر جلال، كعادته، قرر أن يحجز مقعداً فى الصفوف الأولى على مائدة الدراما الرمضانية لعام 2024؛ حيث يخوض السباق بمسلسله الجديد «جودر» الذى يُعد واحداً من أضخم الأعمال التليفزيونية، كون المسلسل يعتمد بشكل كبير على أعمال الجرافيكس التى تستغرق وقتاً ومجهوداً كبيراً فى التحضيرات والتنفيذ.

ولعل أهم ما يميز ياسر جلال المصداقية والاحترافية فى تقديم الأعمال الفنية، التى تجعله يتقمّص روح الشخصيات التى يجسّدها، للحد الذى يجعل المشاهد فى حالة توحّد تام معه، والتى تُعد من أصعب الأدوات التمثيلية، لأنها بمثابة «السهل الممتنع»، ولكنه تمكن من إتقانها على مدار سنوات طويلة من العمل الفنى وبنوعية أدوار مختلفة ما بين الجادة والتراجيدية والوطنية، فيأخذ المشاهد فى رحلة عبر شخصيات وعوالم مختلفة، عنوانها الدائم «الاستمتاع»، والتى تُعد معادلة صعبة على الكثيرين، لدرجة أنه تم تلقيبه بـ«المشخصاتى». ونجح ياسر جلال فى ترسيخ صورة ذهنية لدى المُشاهد بمقومات خاصة، فقدّم أعمالاً فنية استثنائية لا تشبه غيرها، ففى العام الماضى قدم قصة رجل تورط فى علاقة مشروعة، وسبقه فى عام 2022 بتقديم واحد من أهم أدوراه من خلال مسلسل «الاختيار3» تلك الملحمة الوطنية التى سردت ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من تحديات وصعوبات وأزمات، وكيف نجحت الإرادة السياسية والشعبية فى السيطرة على زمام الأمور والحفاظ على أمن وأمان الوطن من الانجراف نحو مستقبل مظلم، بعدما سيطرت حالة من الغضب الشعبى على جماعة الإخوان المسلمين، التى انتهت باندلاع ثورة 30 يونيو. وما بين رحلة البطل الشعبى فى «الفتوة وضل راجل»، برع النجم ياسر جلال فى لمس أكتاف القوة والإرادة فى تحقيق طموح «أدهم عبدالجبار»، ذلك المصارع الذى فاز بالكثير من الميداليات والجوائز، ولكنه يعتزل بعد إصابة ألمّت به، فيعتزل ويواجه مصيراً مليئاً بالصعاب فى مسلسل «لمس أكتاف». وعبر آلة الزمن يأخذنا ياسر جلال هذا العام إلى عالم الخيال والإثارة من خلال واحدة من أشهر قصص الأساطير، وهى «ألف ليلة وليلة»، ليُقدم من خلالها مغامرة «جودر»، ابن التاجر «عمر» وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان باراً بأمه ومحباً لإخوته، ويدخل فى مغامرات تذهب به بعيداً فى عالم سحرى ملىء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة. فمسلسل «جودر» يعتمد على الفانتازيا الفريدة من نوعها، إذ تدور أحداثه حول جودر المصرى الذى تعقّدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، ولكن هل ينجح فى أن يتصدى لشمعون أم أن قوة الشر هى التى ستنتصر؟!

ويتعاون مع الفنان ياسر جلال خلال أحداث مسلسل «جودر» الفنانة نور اللبنانية، والذى يشهد المرة الثالثة لهما بعد مشاركتهما فى مسلسل «ضل راجل» عام 2021، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وسبقهما مسلسل «رحيم» عام 2018، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.