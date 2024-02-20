مسلسل جودر.. عودة لزمن الأساطير وحكايات ألف ليلة وليلة

«بلغنى أيها الملك السعيد، ذو الرأى الرشيد، أنه كان ياما كان فى قديم الزمان..»، هكذا كانت تبدأ حكايات ألف ليلة وليلة الأسطورية، فبطل الروايات الملك شهريار، الذى تعرض للخيانة من قبَل زوجته، وأصابته حالة من الكره لجميع النساء، أصبح يتزوجهن ويقتلهن فى الصباح من اليوم التالى لزواجه، فخشيت جميع النساء من الملك والزواج منه؛ إلا شهرزاد، ابنة وزير الملك، وافقت على الزواج منه، وكانت تتميز بذكائها الفذ، فاتبعت أسلوباً مغايراً مع شهريار، فكانت تروى له كل ليلة قصة جديدة ولكنها لا تكملها إلا فى الليلة التالية، فكان الملك يتشوق لمعرفة نهاية القصة ولا يقتلها من أجل معرفة نهاية القصة، حتى وصل عدد القصص التى روتها إلى ألف قصة فى ألف ليلة وليلة، وشفى خلالها الملك من كرهه للنساء وأحب شهرزاد فى نهاية الأمر ولم يقتلها. وتم تقديم بعض القصص المشهورة التى تحتويها فى مسلسل ألف ليلة وليلة، من بينها «علاء الدين والمصباح السحرى»، و«على بابا والأربعون لصاً»، و«السندباد البحرى».

وخلال أحداث مسلسل «جودر»، للفنان ياسر جلال فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، يسرد خلالها الكاتب أنور عبدالمغيث، بمعالجة درامية معاصرة، إحدى روايات ألف ليلة وليلة، والتى جاءت على النحو التالى: بلغنى أن رجلاً تاجراً اسمه «عمر»، قد خلف من الذرية ثلاثة أولاد؛ أحدهم يُسمى «سالم»، والأصغر يُسمى «جودر»، والأوسط يُسمى «سليم»، ورباهم إلى أن صاروا رجالاً، ولكنه كان يحب «جودر» أكثر من أخويه، فلما تبيَّنَ لهما أنه يحب «جودر»، أخذتهما الغيرة وكرها «جودر»، فبان لأبيهما أنهما يكرهان أخاهما، وكان والدهم كبير السن، وخاف أنه إذا مات أن يحصل لـ«جودر» مشقة من أخويه، فأحضر جماعة من أهله وأحضر جماعة قسّامين من طرف القاضى وجماعة من أهل العلم، وقال: «هاتوا لى مالى وقماشى، فأحضروا له جميع المال والقماش».. وتابع: «يا ناس، أقسموا هذا المال والقماش أربعة أقسام بالموضع الشرعى».. فقسَّموه، فأعطى كل ولد قسماً، وأخذ هو قسماً، وقال: «هذا مالى وقسمته بينهم، ولم يَبْقَ لهم عندى ولا عند بعضهم شىء، فإذا متُّ لا يقع بينهم اختلاف؛ لأننى قسمت بينهم الميراث فى حال حياتى، وهذا المال الذى أخذته أنا فإنه يكون لزوجتى أم هؤلاء الأولاد، فتستعين به على معيشتها».. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتَتْ عن الكلام المباح.

ويشارك فى بطولة مسلسل «جودر» بالموسم الرمضانى المقبل كوكبة كبيرة من الفنانين وهم: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، على صبحى، وليد فواز، ياسر الطوبجى، أحمد كشك، أيتن عامر، عايدة رياض، جيهان الشماشرجى، محمود البزاوى، مجدى بدر، تارا عماد، أحمد بدير، محمد التاجى، رشوان توفيق، سامى مغاورى، أحمد ماهر، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، خالد أنور، ميرنا هشام، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، وهو من سيناريو وحوار ومعالجة درامية أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى - جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى، ويتضمن 15 حلقة.

وقد طرحت منصة watch it البرومو التشويقى للمسلسل، الذى سيطر عليه التشويق والإثارة وأجواء غامضة من العصور الماضية، التى ظهر عليها الإبهار البصرى والتنوع فى المشاهد وتنوع أماكن التصوير التى جاءت من خلال السفر لعدة دول أوروبية، إلى جانب جبال الأطلس فى المغرب العربى، التى تتمتع بالجبال والطبيعة الخلابة، والتى جاءت لتضاهى الأعمال العالمية، ليعلن عن منافسة شرسة بالموسم الرمضانى المقبل.