نقاد: «المتحدة» ما زالت تراهن على إمكاناتها ومواهبها اللامحدودة في مجالات العمل الفني

قالت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، إن العد التنازلى لانطلاق الماراثون الرمضانى المقبل بدأ وسط تحمس شديد، خاصة أن المائدة الرمضانية لهذا العام تشهد تنوعاً بين الأعمال التشويقية والرومانسية والكوميدية والاجتماعية والتراجيدية؛ موضحة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ما زالت تراهن على إمكانياتها ومواهبها اللامحدودة فى مجالات العمل الفنى المختلف سواء فى التمثيل أو الإخراج أو التصوير، مروراً بالملابس والديكور والمونتاج، فجميعها عناصر جذب ذات طاقات إبداعية خلف الكاميرا لا تقل أهمية عن الممثل؛ بل وتساعد فى نجاح العمل الفنى بشكل كامل على الشاشة أمام الجمهور.

وأضافت «خيرالله» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنان ياسر جلال ممثل من العيار الثقيل ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، تنتظره كل عام بشغف متجدد لما يقدمه، وخاصة أنه لا يخيب آمالهم، لافتة إلى أن تجربته من خلال مسلسل فانتازى يجعل العمل يستحق المشاهدة ولكن يظل عليه الرهان والمسئولية كبيرة؛ لاسيما مع تقديم نوعية الحكايات والأساطير لقصص ألف ليلة وليلة الشهيرة عدة مرات وعلى مدار السنوات السابقة، موضحة أن هذه النوعية من القصص تتحمل المزيد من النسخ الجديدة برؤية عصرية، ولكن يعتمد ذلك على كيفية التناول بشكل معاصر.

وأضافت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله أن الفنان ياسر جلال نجح خلال السنوات الماضية فى التمكن من المنطقة الآمنة مع الجمهور وتعاون مع مخرجين متعددين وبأدوار لا تشبه بعضها البعض، موضحة أن انتماء المسلسل لنوعية الـ15 حلقة يجعل هناك منافسة أقوى للنص الدرامى لأنه يأتى فى صالح مؤلف وبطل العمل ويحميهم من الوقوع فى فخ التكرار والمط بالأحداث دون داعٍ لذلك، مشيرة إلى أن تحويل حلقات المسلسل من 30 إلى 15 لا يعنى أن هناك تطوراً سلبياً ولكنه يعنى تقسيم الأحداث، وما يترتب على ذلك من رؤية صُنّاعه والجهة المنتجة التى تمتلك القرار الأول والأخير.

قالت الناقدة الفنية خيرية البشلاوى، إنها متحمسة هذا العام بمضاعفة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم تجربة مسلسلات الـ15 حلقة، لأنها تمنح مساحات أكبر للتنوع والاختلاف فى الأعمال الفنية والموضوعات المقدمة بشكل مكثف للجمهور، لافتة إلى أن الفنان ياسر جلال يمتلك مهارة كبيرة فى التلون وإتقان جميع الأدوار لأنه فنان أكاديمى ويعلم جيداً مفاتيح كل شخصية يقدمها بحرفية وسلاسة شديدة.

وأضافت أن ياسر جلال أصبح أكثر نضجاً بعد عدة تجارب ناجحة، قائلة: «بقى ممثل ضليع وليه وزنه فى السوق حالياً كنجم صف أول الجمهور بيستنى أعماله وشاطر جداً».

وتابعت، أنه على الرغم من أن الحكايات الأسطورية لـ«ألف ليلة وليلة» بشخصياتها المختلفة التى تم تقديمها مرات عديدة فى الدراما؛ إلا أنها ما زالت تحتمل التقديم من منظور وزوايا مختلفة، لافتة إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الإتقان فى العمل الفنى هو العامل الأهم لنجاحه، مشددة على حرص الشركة المتحدة على تقديم محتوى يحترم عقلية الجمهور دون استخفاف، قائلة: «برومو مسلسل جودر مبشر جداً وفيه شغل كتير وواضح أنه متعوب عليه وياسر جلال هيكون مفاجأة السنادى»، موضحة أنه على الرغم من حالة الزخم الفنى التى تشهدها الدراما الرمضانية، إلا أن الموسم الرمضانى المقبل يشهد خريطة متزنة ومتنوعة فى الأعمال المقدمة للجمهور.