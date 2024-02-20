«السفيرة عزيزة»: الجميع ينتظر بشغف مسلسات «المتحدة» في رمضان 2024

أشادت الإعلامية نهى عبد العزيز ببروموهات مسلسلات دراما رمضان 2024، التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقالت إنها مبهرة، والجميع ينتظر هذه المسلسات بشغف، موضحة أن البروموهات الخاصة بمسلسلات دراما رمضان، متنوعة، معلقة:«تنوع جميل ما بين أعمال تاريخية واجتماعية كوميدية».

وجبة درامية قوية متميزة في رمضان

أضافت خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة «dmc»، أن هذه الأعمال وجبة درامية قوية ومتميزة ودسمة، من بينها مسلسل سر إلهي، بطولة الفنانة روجينا وأحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم، والفنان الكبير صلاح عبد الله، وأحمد بدير وإخراج رؤوف عبد العزيز، والمسلسل الثاني مسار إجباري من بطول عصام عمرو وأحمد داش.

وقالت الإعلامية سالي شاهين إن الأعمال الدرامية التي تُعرض على شاشات الشركة المتحدة في رمضان، متميزة بكل الأذواق، قائلة: «أحداث المسلسلات محاكاة للواقع وشيقة ومثيرة، وبالأخص المسلسلات الاجتماعية، وكل مسلسل وقصة لا بد من الجميع أن يتعلم منها حاجة لأنها مكتوبة من قصص حدثت على أرض الواقع».