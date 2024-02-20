باقة درامية متنوعة لـ«المتحدة» على مدار 5 سنوات.. صناعة مصرية قوية ورائدة

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc»، تقريرًا تليفزيونيًا عن الأعمال الدرامية التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مدار 5 سنوات، إذ تركز على مناقشة قضايا المجتمع المصري والأسرة بشكل متميز.

الشركة المتحدة وتنوع نشاطها الدرامي

وخلال التقرير، قال مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مدار 5 سنوات، تُقدم أعمالًا ضخمة لا يمكن أن تتناولها أي شركة أخرى، وهذا يصب في مصلحة الوعي القومي للمجتمع، الذي يعد جزءًا من دور الدراما الرئيسي.

وتابع «العدل» أنّ الشركة المتحدة تنوع نشاطها الدرامي، بتناول قضايا قومية، أهمها قضايا المرأة في عهد الرئيس السيسي، مثل مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي في رمضان الماضي، ومسلسل فاتن أمل حربي الذي عُرض عام 2022، وتناولا حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية.

الشركة المتحدة أتاحت الفرصة لوجوه شابة كثيرة

وأضاف أنّ الشركة المتحدة أتاحت الفرصة لوجوه شابة كثيرة، ليس فقط في مجال التمثيل، بل أصبح هناك مخرجين جدد على مستوى رائع لدعم الدراما المصرية، لافتًا إلى أنّ الأعمال الشبابية التي تقدمها المتحدة من خلال المنصات الإكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، أثرّت بشكل كبير على أفكار الشباب، ونمت الحس القومي لديهم.

واستكمل: «موسم الدراما مش بس في رمضان، خاصة مع وجود مسلسلات الـ15 حلقة، وفي مسلسلات كثيرة نجحت خارج الموسم الرمضاني، وبقى في تنوع واختلاف في الموضوعات المُقدمة على مدار العام مش في رمضان بس، وده دليل على أن في صناعة مصرية قوية ورائدة دائمًا».