قيم الأسرة على شاشات المتحدة في رمضان.. بابا جه وكامل العدد وإمبراطورية ميم الأبرز

الدراما الأسرية تحتل نصيبا كبيرا من الوجبة الدسمة التي تقدمها شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الرمضاني 2024، ومن أبرزها مسلسلات كامل العدد وإمبراطورية ميم وبابا جه، التي تناقش القضايا المُثارة في كل البيوت وطريقة التعامل مع الأبناء في ظل المعطيات الجديدة في نمط الحياة.

المسلسلات الأسرية

وفي ظل زخم الحياة اليومية يبقى تجمع الأسرة حول المسلسلات العائلية هو الوقت الأفضل في اليوم؛ لما تناقشه من قضايا في كل البيوت، ويسلط مسلسل بابا جه الضوء على كيفية تربية الأبناء، من خلال رجل أربعيني يؤدي دوره الفنان أكرم حسني، وهو متزوج ولديه أبناء، ويواجهون أثناء الحياة اليومية العديد من الأزمات، والتي من خلالها يجسد بأسلوب كوميدي طريقة التعامل المُثلى مع الأبناء.

مسلسل كامل العدد

وفي وجبة درامية أخرى للأسرة، يقدم نجوم مسلسل كامل العدد حلقات الجزء الثاني من خلال شاشات المتحدة، لنجومة شريف سلامة ودينا الشربيني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويقدم العلاج لكثير من المشكلات الأسرية، وخلال الرحلة يطلقون تعليم القيم للأبناء، ويقدم في طيات حلقاته القيم المفيدة، وهو ما يحرص أفراد الأسرة على متابعته.

مسلسل إمبراطورية ميم

واستمرارًا لمسلسلات الأسرة، يأتي مسلسل إمبراطورية ميم، تقديم الفنان خالد النبوي، عن قصة الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ويقدم قصة رجل يفني عمره حيال أبنائه، ويفاجأ أنهم يريدون الخروج عن ثوب القيود، ويدعو من خلال الرحلة إلى كيفية تربية الأبناء بصورة صحيحة، وهو ما بعث الحب بداخل الجماهير لمتابعته.

فوائد مشاهدة المسلسلات العائلية

للمسلسلات دور كبير في تسليط الضوء على المشكلات الاجتماعية والأسرية، وهو ما عبرت عنه جهاد إبراهيم، أخصائية علم الاجتماع، خلال حديثها لـ«الوطن»: «من زمان والمسلسلات أهم وسيلة توصل المعلومة للجمهور، وهي منصة لرفع مستوى الوعي حول القضايا المجتمعية، وفرصة مهمة تمس كل شرائح المجتمع».

تحمل مشاهدة المسلسلات العائلية في طياتها الكثير من الفوائد لأنها تفتح آفاق الحوار مع العائلة، وهو ما أوضحه وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، خلال حديثه لـ«الوطن»: «إننا نشوف مسلسلات للأسرة وتربية الأبناء والسلوكيات الصحيحة ده بيقوي الروابط الأسرية، وبيشجع لغة الحوار في أمور الحياة».