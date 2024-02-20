قطع المياه عن 10 قرى في المنوفية غدا.. اعرف المواعيد والسبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، أماكن انقطاع المياه غدا الأربعاء في 10 قرى بـ7 مراكز، وذلك لإجراء أعمال الصيانة وبرنامج الغسيل والتطهير لعمليات مياه الشركة على مدار الشهر.

مواعيد انقطاع المياه

وأكدت شركة المياه برئاسة المهندس محمد نجيب رئيس الشركة والعضو المنتدب، أن انقطاع المياه سيكون من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 مساء، لمدة 4 ساعات، مع التنبيه على المواطنين وأصحاب المحلات بتدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة الزمنية.

أماكن انقطاع المياه غدا

وحددت الشركة أماكن انقطا المياه كالتالي:

مركز شبين الكوم.. كفر البتانون

مركز تلا.. زنارة - أبو عيشة

مركز الشهداء.. كفر دنشواي

مركز بركة السبع.. الحلامشة

مركز الباجور.. كفر الخضرة

مركز أشمون.. كورس - كفر الطرانية

مركز قويسنا.. كفر ابنهس - ميت الخضري.