«تعليم الجيزة» تكرم التلاميذ العباقرة الفائزين بكأس العالم الذهبية

حرص أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على استقبال تلاميذ عباقرة مدارس المرحلة الابتدائية بمديرية التعليم بالمحافظة، الفائزين بالكأس الذهبية وبطولة مسابقة «u.c math world cup» العالمية 2024، التي أقيمت مؤخرا لأول مرة في العالم في دولة ماليزيا، بمشاركة 75 دولة.

وتضمنت المسابقة 200 مسألة حسابية معقدة، مطلوب حلها في ثماني دقائق، ونجح الطلاب ممثلو مصر في حلها جميعها قبل انتهاء الوقت المحدد.

ومثّل الفريق المصري المشارك في المسابقة، التلاميذ لؤي أحمد، وحمزة محمد، وزياد محمد، ومارك نادر، من مدارس المحافظة.

حصد مراكز متقدمة في المسابقة

وقال بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن التلاميذ عباقرة من مدارس المحافظة، نجحوا في الفوز بالمراكز المتقدمة في المسابقة، وحصولهم على الكأس الذهبية، بعد الوصول للتصفيات النهائية في المسابقة.

وأضاف البيان، أن لقاء وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، جاء بتوجيهات كل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية التعليم، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كنوع من تكريم الطلاب، وتحفيزهم على لبذل المزيد من الجهود للاستمرار في التفوق العلمي والثقافي وتطوير قدراتهم ومهارتهم وتنمية مواهبهم للفوز بالكثير من الجوائز المحلية والدولية.

تطوير الطلاب علميا

وأشار البيان إلى أن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أكد حرص قيادات التعليم ومحافظة الجيزة على المتابعة المستمرة والاهتمام بشموع المستقبل من طلاب المدارس في جميع الإدارات والاهتمام بهم، لتطوير إمكاناتهم ومستواهم العلمي وقدراتهم على الابتكار.

وأضاف «سلومة»، أن تلاميذ وطلاب مدراس مصر هم الأمل الذي سينير طريق الوطن، نحو مستقبل مشرق، والمساهمة في استمرار نجاح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.