«تعليم الجيزة» تتابع تفعيل اليوم الرياضي وحصص مشاهدة قناة «مدرستنا»

تفقدت أمل مبروك مدير عام التعليم العام بمحافظة الجيزة، مدارس «الدكتور إبراهيم مدكور الثانوية المشتركة، المنوات الثانوية بنين، المنوات الإعدادية بنات ومحمد الفقي الإبتدائية» لمتابعة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وانضباط العملية التعليمية.

وتجولت مدير تعليم العام بالجيزة، بين الفصول الدراسية والمكتبة والمعامل والتربية الزراعية، وأكدت تفعيل اليوم الرياضي وحصص المشاهدة لقناة «مدرستنا»، واستمعت إلى الطلاب للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

أكدت تسليم الكتب الدراسية الترم الثاني للطلاب، مع ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ خلال اليوم الدراسي ومراعاة كل عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء.

وفي سياق آخر، استقبل أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أماني فاروق الحناوي مدير متحف «محمد ناجي» بقطاع الفنون التشكيلية، وجرى بحث إمكانية مشاركة المديرية بموهوبيها في الفنون التشكيلية وعمل الجداريات وإقامة ورش عمل ورحلات تعليمية للمتحف ليكون بمثابة وسيلة تعليمية تخدم العملية التعليمية والطلاب.