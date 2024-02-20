ميرفت أمين تقدم نموذجا يحتذى به في «مليحة» بـ رمضان 2024

تواصل الفنانة ميرفت أمين، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل «مليحة»، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مشاركة ميرفت أمين في مليحة

ويعد مسلسل «مليحة» حالة خاصة بالدراما والماراثون الرمضاني المقبل؛ إذ يقدم لأول مرة في الدراما القضية الفلسطينية، ويتطرق لمعاناة الشعب الفلسطيني من خلال أسلحة الفن، إيمانًا من الشركة المتحدة بضرورة أن يكون للقوى الناعمة دورًا مجتمعيًا فعالًا لما له من تأثير لا محدود على الشعوب.

وتقدم النجمة ميرفت أمين خلال الأحداث دورًا إيجابيًا، حيث تجسد شخصية أستاذة جامعية تدرس مادة التاريخ للعديد من الأجيال، وهي أسمى الرسائل التي يتم تقديمها ويجب أن يحتذى بها، وهي والدة كل من الفنان دياب وأمير المصري، واللذان يلعبان دورًا محوريًا أيضًا تكشف عنه الأحداث.

أحداث وأبطال المسلسل

وتدور أحداث مسلسل «مليحة» في إطار اجتماعي تشويقي حول أسرة «مليحة»، والتي تفر هاربة من القصف الإسرائيلي وتنتقل للعيش في ليبيا، وبعد فترة تقرر العودة لديارها في فلسطين عن طريق الحدود المصرية، ولكن تواجه عراقيل، لتكشف الأحداث عن العديد من المفاجأت.

مسلسل مليحة، من بطولة ميرفت أمين، دياب، علي الطيب، ماجدة زكي، أمير المصري، الفلسطينية سيرين خاس، حنان سليمان، أشرف زكي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.