رمضان 2024.. علي الطيب يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل مليحة

يواصل الفنان علي الطيب، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل مليحة، والذي يشارك به فى الماراثون الرمضاني المقبل 2024، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل شخصية علي الطيب في مسلسل مليحة

ونشر «الطيب»، البوستر الخاص له من المسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ليكشف عن دوره بالأحداث قائلاً : «شخصية دكتور هشام هلال في مسلسل مليحة».