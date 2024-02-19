رمضان 2024.. علي الطيب يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل مليحة
كتب:
أميرة عزالدين
06:18 م | الإثنين 19 فبراير 2024
علي الطيب
يواصل الفنان علي الطيب، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل مليحة، والذي يشارك به فى الماراثون الرمضاني المقبل 2024، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
تفاصيل شخصية علي الطيب في مسلسل مليحة
ونشر «الطيب»، البوستر الخاص له من المسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ليكشف عن دوره بالأحداث قائلاً : «شخصية دكتور هشام هلال في مسلسل مليحة».
مسلسل مليحة، حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، في إطار تشويقي، والتي غادرت فلسطين إلى ليبيا، بعد تعرضها لغارات إسرائيلية، وبعد فترة تقرر العودة إلى غزة عبر الأراضي المصرية، فتلتقي مع الضابط أدهم عن طريق الصدفة التي تغير حياتها.
مسلسل مليحة من بطولة دياب، وميرفت أمين، وماجدة زكي، وسيرين خاس، وحنان سليمان، وسيرين خاس، وأشرف زكي، وعلي الطيب، وأمير المصري، وآخرين، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا الجزار.
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