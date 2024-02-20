خبير قانوني: لمحكمة العدل الحق في نظر أي مذكرة مقدمة لها

قال الدكتور محمد رمضان، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن محكمة العدل لها الحق في أن تنظر في أي مذكرة تقدم من الجمعية العامة، وأن قرار الجمعية العامة كان مبني على مسودة مقترحة من وفد «نيكاراجوا» والتي تقدمت بها نيابة عن فلسطين، لأن فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة فلها حقوق محددة.

وتابع أن نيكراجوا تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية مساندة من 52 دولة أخرى من بينها مصر والجزائر وبعض الدول العربية، وإن محكمة العدل الدولية هي الذراع القضائية للأمم المتحدة، وتقوم بالاختصاص القضائي، بالنظر في القضايا المنظورة والتي ترفع من دولة على دولة أخرى، كما أن هناك الاختصاص الإفتائي والاستشاري، أي تصدر رأيا قانونيا فيما يعرض عليها من أسئلة قانونية من جانب أحد أجهزة الأمم المتحدة.

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن إسرائيل تحدثت في مذكرتها التي تتكون من 6 صفحات، أن هذه الأسئلة المطروحة تخل بالمسار السلمي والمفاوضات القائمة بين الدول المعنية، وأن هناك ترصد من جانب الأمم المتحدة لإسرائيل عن طريق وضع هذه الأسئلة.