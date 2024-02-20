وكيل الأوقاف يحذر من التنمر: قد تسخر من ولي لله.. (فيديو)

حذر الدكتور أيمن أبوعمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الإسلامية، من السخرية أو التنمر بالناس، لافتا إلى أن الله تعالى يقول: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم» وليس أجملكم شكلا وجسما وطولا.

تابع خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «اوعى تتنمر على حد ممكن يكون ولي لله، فالله أخفى أولياءه في عباده، فبلاش تنظر لأحد نظرة سوء».

وقال موجها حديثه لكل من أكرمه الله بطفل من ذوي الهمم: «أنت معك نعمة من الله، حافظ عليها وارعاها حق رعاية».