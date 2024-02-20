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وكيل الأوقاف يحذر من التنمر: قد تسخر من ولي لله.. (فيديو)

كتب:

حسن سمير
11:43 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
الدكتور أيمن أبوعمر

الدكتور أيمن أبوعمر

حذر الدكتور أيمن أبوعمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الإسلامية، من السخرية أو التنمر بالناس، لافتا إلى أن الله تعالى يقول: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم» وليس أجملكم شكلا وجسما وطولا.  

تابع خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «اوعى تتنمر على حد ممكن يكون ولي لله، فالله أخفى أولياءه في عباده، فبلاش تنظر لأحد نظرة سوء».

وقال موجها حديثه لكل من أكرمه الله بطفل من ذوي الهمم: «أنت معك نعمة من الله، حافظ عليها وارعاها حق رعاية».

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