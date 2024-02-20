تناول هذه الأطعمة قبل النوم للتقليل من الإصابة بالأمراض

تناول الطعام في وقت متأخر من الليل أو قبل النوم مباشرة، يحذر منه جميع الأطباء، خاصة أن تلك العادة تسبب كثيرًا من الأضرار على صحة الإنسان مثل الإصابة بالأمراض المختلفة؛ أبرزها السمنة، لكن إذا شعر الإنسان بالجوع قبل النوم يمكن تناول هذه الأطعمة قبل النوم.

يعد تناول زبدة الفول السوداني مع الموز، أحد الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتينات والبوتاسيوم، وهما من المعادن المهمة لنمو العضلات، إذ أن الفول السوداني يعمل على تحسين صحة القلب عن طريق خفض مستوى الكوليسترول في الدم، كما أنه يعمل على دعم وتقوية جهاز المناعة لأنه يحتوي على فيتامين «اي»، الغني بالفيتامينات والمعادن وتغذية البشرة والحفاظ عليها، بحسب حديث الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة لـ«الوطن».

تناول هذه الأطعمة قبل النوم

ومن ضمن فوائد الفول السوداني، أنه يحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة، وبالتالي تناوله في الشتاء مفيد جدًا، ويؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، ويمنع ترسب الدهون في الأوعية الدموية، فضلاً عن تقليل فرص الإصابة بتصلب الشرايين.

تناول الجبن مع قطع البسكويت مفيد قبل النوم

ويمكن أيضًا تناول الجبن مع قطع البسكويت، من أجل زيادة الكربوهيدرات والبروتين في الجسم، كما أن الدجاج يعد خيارا ليليا جيدا لأنه يُهضم ببطء، ويمكن أيضًا أخذ القليل من اللبن من أجل الحصول على وجبة مناسبة في منتصف الليل، والبيض يمكن تناوله في هذا الوقت خاصة لأنه يحتوي على كربوهيدرات وبروتينات وكالسيوم.