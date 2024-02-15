وسيلة فعالة تشفي 80% من مرضى الاكتئاب.. استشاري نفسي يكشف دور النوم الكافي

أكدت الدكتورة سالمة مرزوق، استشاري تشخيص المخ والأعصاب واضطرابات النوم بقصر العيني، أهمية النوم للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، موضحة أن اضطراب النوم المزمن يُؤدي إلى الأرق والاكتئاب، و أن 80% من حالات الاكتئاب تُشفى تمامًا إذا نام الشخص نومًا طبيعيًا وكافيًا.

ضرورة الخضوع لفحص طبي

وأضافت أنه لا بد من الخضوع لفحص النوم لمعرفة ما إذا كان الشخص يعاني من اضطرابات النوم، فهناك علاقة وثيقة بين قلة النوم والتوتر، موضحا أن الإنسان يحتاج إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم، وأن يكون مشبعًا.

فائدة الحركة الرابعة من النوم

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن المرحلة الرابعة من النوم، هي مرحلة حركة العين السريعة، بمثابة بوابة الوصول إلى الأحلام، وهذه المرحلة ضرورية لتحقيق أفضل فائدة فيما يتعلق بشفاء العضلات والأعصاب.