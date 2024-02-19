قلة النوم تدمر الدماغ.. عادات يومية خاطئة تهدد صحتك

عادات خاطئة يرتكبها كثير من الناس يوميًا، تؤثر سلبًا على صحة الدماغ، وقد لا يدرك البعض خطورتها، إذ أشارت دراسة حديثة، أن قلة النوم تدمر الدماغ، إلى جانب بعض العادات الأخرى.

ووفقًا لموقع «health line»، فإن عدم حصولك على قسط كاف من النوم، يجعلك في النهاية عرضة لكثير من الأمراض، على رأسها الخرف وألزهايمر، لذا وجب عليك الحصول على ما يقرب من 8 إلى 9 ساعات يوميًا.

قلة النوم تدمر الدماغ.. إليك عادات خاطئة

إحساس الوحدة من المشاعر التي تنتاب الفرد في بعض الأحيان، نتيجة عزلته الاجتماعية، ليكون محرومًا من التواصل مع من حوله، الأمر الذي يؤثر بدوره على الدماغ، ومن الممكن أن تزيد الوحدة من خطر التراجع المعرفي والخرف، لذا وجب الحرص على الاختلاط أكثر، للحفاظ على صحة دماغك.

أسلوب الحياة غير المستقر

يؤثر أسلوب الحياة على صحة دماغ الفرد، إذ أن قلة النوم، وممارسة الرياضة تعتبر سببًا رئيسيًا وراء الإصابة بالأمراض، على رأسها السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وقد يصل إلى حد الإصابة بالخرف في بعض الأحيان، لذا وجب الانتباه إلى أن قلة النوم تدمر الدماغ إلى جانب أسلوب الحياة غير المستقر.

التدخين

يؤثر التدخين على صحة الدماغ، فمن الممكن أن يتسبب في تقلص الدماغ، وقد يصل تأثيره في بعض الأحيان على ذاكرتك، ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف، بما في ذلك الإصابة بمرض الزهايمر.

تغطية رأسك أثناء النوم

يلجأ البعض في كثير من الأحيان، إلى تغطية رؤوسهم أسفل البطانية، رغبة في الشعور ببعض الدفء، خاصة في فصل الشتاء، إلا أن ذلك الأمر يؤثر على صحة الدماغ، لأنه يقلل من مستوى الأكسجين الذي يصل إلى الدماغ، ما يتسبب في تلف خلايا الدماغ، لكونك تستنشق مزيد من ثاني أكسيد الكربون.

يقول الدكتور جمال فرويز، أخصائي الصحة النفسية والعصبية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن قلة النوم تتسبب في نقص إفراز هرمون الدوبامين، الذي يعتبر مسئولًا عن التركيز والانتباه، لذا وجب النوم جيدًا، لأن ذلك يؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية ويجعلها تتحسن بشكل تدريجي.