قصواء الخلالي: جماعة الإخوان الإرهابية تريد توريط مصر في تصفية القضية الفلسطينية
كتب:
حسن سمير
10:32 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
الإعلامية قصواء الخلالي
شنت الإعلامية قصواء الخلالي هجوما حادا على كارهي الدولة المصرية من جماعة الإخوان الإرهابية وهجومهم المستمر على الدولة والتقليل من حجم جهودها لدعم القضية الفلسطينية.
عداء قديم مع مصر
وأكملت الخلالي، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «cbc» أن جماعة الإخوان الإرهابية لديهم عداء مع الدولة المصرية، مضيفة: «لديهم عداء قديم مع عموم المصريين لذلك يتمنون تورط الدولة المصرية جيشا وقيادة وشعبا في تصفية القضية الفلسطينية».
وتابعت أن من لديه مشاكل مع مصر، أمام فرصة ذهبية في الهجوم علينا: «نهُاجم في مواقفنا مع القضية رغم تقديم المساعدات والتواصلات المستمرة لدعم القضية»، موضحة أن هناك استهداف ممنهج ضد المصريين والدولة المصرية، متابعة: «جرب تقول حاجة إيجابية عن الموقف المصري تجاه القضية اللفلسطينية، سوف تجد العجب العجاب في الهجوم علينا».
الشعب الفلسطيني يشكر مصر
ونوهت بأن الشعب الفلسطيني شكر الدولة المصرية على ما قدمته من جهود، ولكن بعض المتربصين سواء من الداخل أو الخارج يرون عكس ذلك، متابعة أن الجيش المصري يتحرك تجاه معاركه ويخوضها، «ابني وأخويا اللي في الجيش موجودين عشان يحموا بلادنا ومقدراتنا، فهو لا يتحرك إلا لخدمة الأراضي المصرية».