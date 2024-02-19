قصواء الخلالي: السياسة الدولية تجاه القضية الفلسطينية مليئة بالنفاق

استنكرت الإعلامية قصواء الخلالي، السياسة الدولية وطريقة تعاملها مع القضية الفلسطينية والحرب على الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة موضحة أنها مليئة بالنفاق.

وأكملت الخلالي، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة سي بي سي، أن الغرب دائما كانوا يتحدثون عن حقوق الإنسان، ولكنهم غابوا عن القضية الفلسطينية لتعارضها مع مصالحهم.

التهجير القسري خط أحمر

وتابعت أن الموقف المصري ثابت على محدداته فيما يرتبط بالقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن التهجير القسري خط أحمر، وهذا واضح جليا من رئاسة مصر التي تحذر من هذا الأمر وتؤكد جاهزيتها لكافة السيناريوهات.

واختتمت: «مش هنبطل كلام عن قضية التهجير القسري، وداعمين لقرار الدولة المصرية في حماية الأمن القومي، ودعم القضية الفلسطنينية، فالمشهد لم يستقر لذلك سنواصل الحديث عن قضية القضايا».