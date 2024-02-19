قصواء الخلالي: لماذا لم تستثمر الحكومة البنية التحتية في مصر حتى الآن؟

عدَّدت الإعلامية قصواء الخلالي، إمكانات وموارد مصر الهائلة، التي تحتاج إليها الإدارة الحكومية لإنهاء الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وقالت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «cbc»، إن التقارير الدولية أشارت إلى أن الدولة المصرية بها موارد هائلة وطاقات بشرية كبيرة، لكن غياب المسارات المحددة في استغلالها أدى إلى إهدارها.

الأداء الحكومي ليس الأفضل

ووجهت «الخلالي» اللوم للحكومة بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية: «كان يجب أن يكون الأداء الحكومي أفضل من الذي نراه الآن في ظل الإمكانات والبنية التحتية الواعدة، فالدولة المصرية المصرية تستحق إدارة أفضل من الحالية»، موجهةً سؤالها للحكومة: «مين اللي غلطان لو أنتم مش غلطانين فيما يحدث حالياً من أزمة اقتصادية؟».

وأكدت أن مصر لديها إمكانات هائلة كانت تحتاج لإدارة رشيدة تعمل في مسارات متوازية، مضيفة: «نحتاج العمل والتنسيق جميعا ومنع العشوائية والبيروقراطية».

واختتمت: «لماذا لم تستثمر الحكومة البنية التحتية في مصر حتى الآن؟.. وحال المصريين يُنطق الحجر من التحديات الاقتصادية».