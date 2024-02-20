عمرو دياب يطرح بوستر حفله في عيد الفطر المبارك بالجونة

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي كبير، في عيد الفطر المبارك، وجرى طرح البوستر الخاص به، إذ يكشف عن كل التفاصيل الخاصة بالحفل.

عمرو دياب يحيي حفلا أول أيام عيد الفطر

يحيي الفنان عمرو دياب الحفل في مدينة الجونة، أول أيام عيد الفطر المبارك، الموافق 10 أبريل المقبل، وسيقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه المميزة التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير.

وفي وقت سابق، طرح الفنان عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد ويضم عددا من الأغاني، بينها يا قمر، ومكانك، والكلام ليك، ومعرفش حد بالإسم ده، ولوحدنا، وبيوحشني، وسلامك، وصلي، وما بتتعوضش، وما بتغيبش، وغيرها.

وحرص عمرو دياب مؤخرا أولى حفلات «ليالي مصرية سعودية»، الذي جرت إقامته في دار الأوبرا المصرية، الأحد المضي، بحضور عدد كبير من الفنانين، وأحيا الحفل كل من محمد منير وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس.