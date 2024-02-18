عمرو دياب يتفاعل مع أغنية «علموني» لمحمد منير خلال أولى حفلات «ليالي سعودية مصرية»

حرص الهضبة عمرو دياب على التفاعل مع الكينج محمد منير، بحفل ليالي سعودية مصرية، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية.

وأدى محمد منير خلال فقرته أغنية «علموني»، والتي تفاعل معها الهضبة عمرو دياب.

ويشهد الحفل، حضور عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أحمد زاهر، رامي إمام، نادية الجندي، نصر محروس، كريم عبد العزيز، عادل حقي، وفاء عامر، المنتج محمد فوزي، أحمد السبكي، مصطفى البنا، هاني شنودة.