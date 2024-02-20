المحافظات الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة غدا.. العظمى تتخطى 20

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدء تحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة المتوقعة بدءا من غدٍ الأربعاء، فبعد أن شهدت كل الأنحاء طقسا مضطربا على مدار الأسبوع الماضي، تبدأ الأحوال الجوية في الاستقرار وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

المحافظات الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس كستقر ودافء نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون دافئا على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد البرودة في الليل وفي الساعات الأولى من الصباح، وجاءت الأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، كالتالي:

- القاهرة: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- العاصمة الإدارية: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

- 6 أكتوبر: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- بنها: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- دمنهور: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- وادي النطرون: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- المنصورة: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- الزقازيق: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- شبين الكوم: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

- الطور: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- رأس غارب: العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

- الغردقة: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

- سفاجا: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- مرسى علم: العظمى 25 والصغرى 16درجة مئوية.

- شلاتين: العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

- أبو رماد: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- الفيوم: العظمى 23 والصغرى 10 درجات مئوية.

- بني سويف: العظمى 23 والصغرى 10 درجات مئوية.

- سوهاج: العظمى 22 والصغرى 09 درجات مئوية.

- قنا: العظمى 24 والصغرى 11 درجةمئوية.

- الأقصر: العظمى 26 والصغرى11 درجة مئوية.

- أسوان: العظمى 27 والصغرى 12 درجة مئوية.

- الوادي الجديد: العظمى 24 والصغرى 08 درجات مئوية.

- أبو سمبل: العظمى 25 والصغرى 12 درجة مئوية.