تغير مفاجئ في حالة الطقس.. و«الأرصاد» تحذر من الشبورة والرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 21 فبراير 2024 إلى الاثنين 26 فبراير 2024، حيث تشهد البلاد تغيرا مفاجئا في حالة الطقس، مشيرة إلى أنه يسود طقس مستقر ودافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلاً للدفء على السواحل الشمالية، وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

«الأرصاد» تحذر من الشبورة والرياح

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها تبدأ من الساعة الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا، وتستمر طوال الأسبوع المقبل.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس تشهد نشاط للرياح بدءا من يوم الخميس المقبل على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتستمر حتى يوم الاثنين.

درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الظل كالأتي:

درجات الحرارة غدًا الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 08 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12 درجات مئوية.

درجات الحرارة الخميس 22 فبراير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 13 درجات مئوية.