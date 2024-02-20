إزالة طابقين مخالفين في عقار بحي المقطم (صور)

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بأحياء المنطقة الجنوبية لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة، مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء، لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

فرض القانون والتعامل مع المخالفات

وشددت نائب محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها، والاستجابة السريعة والفورية لكل شكاوى وطلبات المواطنين لتحقيق تغيير ملموس على أرض الواقع.

إزالة دورين مخالفين

وفي هذا السياق، تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر، بتنفيذ قرار إزالة الدورين الخامس والسادس فوق الأرضي بعقار كائن في القطعة رقم 6019 بالمنطقة «ج» بالهضبة العليا بحي المقطم، لقيام مالك العقار بالبناء بدون ترخيص، وتجاوز الأعمال المخالفة بالكامل قيود الارتفاع المقررة قانونًا، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على متابعة الموقع بعد الإزالة لعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.