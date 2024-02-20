ضياء رشوان: استخدام أمريكا الفيتو لوقف إطلاق النار في غزة يعكس مدى ارتباكها

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن استخدام أمريكا حق النقض «فيتو» في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الجزائري بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليس بجديد في تاريخ المجلس، بالصراع العربي الإسرائيلي ثم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الفيتو عشرات المرات لمنع صدور أي قرار ملزم لإسرائيل، وفقا للشرعية الدولية والقانون الدولي.

أضاف خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن هذا يعكس مدى الارتباك الشديد للولايات المتحدة، مثل إسرائيل، سواء رئيس أمريكا أو وزير خارجيتها أو وزير دفاعها أو مسؤولييها، طوال الشهرين الماضيين تتحدث أمريكا عن الأبعاد الإنسانية، وفي نفس الوقت تواصل دعم إسرائيل عسكريا ودبلوماسيا.

وأشار إلى أن الحجة الأمريكية وهي في الأصل «حجة إسرائيلية»، بأن وقف إطلاق النار يعني انتصارا للفصائل، واستخدموا تعبيرا جديدا اليوم، لكنه لم يمر، وهو وقف إطلاق نار إنساني، وهذا ظهر من خلال تصويتين وأيضا لم يمر.

لفت أن أمريكا تتحدث على وقف مؤقت، لكن في القرار الخاص بإدخال المساعدات رفضت هذا المصطلح واستخدمت كلمة «هدن إنسانية»، موضحا أن مثل هذه الهدن لا تكفي.