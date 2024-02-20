حرص المخرج بيتر ميمي على إبراز صفحة الوطن عن مسلسل الحشاشين، وذلك من خلال مشاركتها عبر خاصية ستوري على صفحته الخاصة بموقع فيس بوك.

بيتر ميمي يبرز صفحة الوطن عن مسلسل الحشاشين

وخلال الصفحة تم رصد كثير من التفاصيل الخاصة بمسلسل الحشاشين ابتداء من معلومات عن أخطر جماعة قتالية في التاريخ وكيفية رصدها في العمل، وكذلك كشف الكواليس الخاصة بتصوير العمل الذي تم الاستعانة فيه بمصممي معارك المسلسل الأجنبي الشهير game of thrones.

يذكر أن مسلسل الحشاشين يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم كريم عبدالعزيز وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.