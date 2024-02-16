«سيد قلعة الموت».. بيتر ميمي يواصل تصوير «الحشاشين» للحاق بالسباق الرمضاني

على قدم وساق يواصل المخرج بيتر ميمي، تصوير أحداث مسلسل «الحشاشين»، والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأضخم انتاج فني.

تفاصيل دور كريم عبدالعزيز بالحشاشين

وكشف المخرج بيتر ميمي عن تفاصيل جديدة لشخصية النجم كريم عبدالعزيز خلال الأحداث، من خلال نشر بوستر جديد للمسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق عليها قائلًا: «النجم الكبير كريم عبدالعزيز في دور شيخ الجبل وسيد قلعة آلموت حسن الصباح.. الحشاشين رمضان 2024.. من وحي التاريخ».

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول مؤسس جماعة الحشاشين «حسن الصباح»، والذي يجسده الفنان كريم عبدالعزيز، وعن نشأتهم وتطور تنظيماتهم المختلفة والتي اتسمت بالاغتيال للكثير من الشخصيات العامة والهامة بالقرن السادس عشر.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، محمد سليمان، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، نور ايهاب، إسلام جمال، عمر الشناوي، سوزان نجم الدين وآخرين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.