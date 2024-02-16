بيتر ميمي يضع اللمسات الأخيرة على مسلسل الحشاشين

يواصل المُخرج بيتر ميمي تصوير أحداث مسلسله الرمضاني، «الحشاشين»، بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمُرشح للمنافسة بقائمة الأعلى مشاهدة في رمضان 2024، وذلك لعوامل كثيرة في مقدمتها «الحدوتة».

وقال مصدر ضمن طاقم المسلسل، إن المُخرج بيتر ميمي انتهى من تصوير مُعظم أحداث العمل، ويتبقى لهم فقط أسبوعين، يقوم بتصويرهم حاليًا داخل الديكور الأساسي للمسلسل بمدينة الإنتاج الإعلامي، والأسبوعين بالكامل سيتم تصويرهم هناك.

مسلسل الحشاشين «أباطيل وأبطال من وحي التاريخ» يشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن وعلى رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، نيقولا معوض، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، احمد عيد، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، محمد سليمان وآخرين من تأليف عبدالرحيم كمال واخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.