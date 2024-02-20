خالد منتصر: دمياط كانت تصدر «الموبيليا» إلى الاتحاد السوفيتي

قال الكاتب والمفكر الدكتور خالد منتصر، إنه خلال مرحلة تكوينه الفكري في الصغر خلال بداية سبعينيات القرن الماضي، سافر والده إلى ليبيا، فانتقل من حي العجوزة إلى قرية الشعراء في محافظة دمياط، وعاش فيها لمدة 4 سنوات، بعدما رفض السفر معه، مشيرًا إلى أنه منحاز للغاية لجمال ورقي مدن وقرى دمياط، كما يشعر بالحسرة على الأراضي الزراعية التي تعرضت للتبوير.

صناعة الأحذية اندثرت في دمياط

أضاف منتصر، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «دمياط كانت تتميز بالعديد من الصناعات المختلفة، مثل الأحذية والحلويات والأثاث، لكن صناعة الأحذية اندثرت الآن تماما، كما أن صناعة الموبيليا تعاني بشدة في الفترة الحالية، وفي ذلك الوقت، كانت دمياط تعتمد على التصدير إلى الاتحاد السوفيتي، وكانت هناك أسواق كبيرة مفتوحة للموبيليا».

منع الاتحاد السوفيتي استيراد الموبيليا من دمياط

وتابع المفكر: «تعرضت دمياط في تلك الحقبة لتوترات شديدة، ومنع الاتحاد السوفيتي استيراد الموبيليا من دمياط، وحدث شبه انهيار اقتصادي في الورش الخاصة بالموبيليا، وجاء قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطرد الخبراء الروس قبل حرب 1973، ما جعل العلاقات تتوتر بشكل مباشر».