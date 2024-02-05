خالد منتصر: القرآن كتاب دين وهداية.. ومقارنته بالعلم لا محل لها

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر السياسي، إن العديد من الأشخاص يتساءلون عن سبب الحزن من الإعجاز العلمي، وعدم ترك الأشخاص لتصور ما بداخل الكتب المقدسة سواء القرآن أو الإنجيل أو التوراة من إعجاز علمي، كونه سيزيد من عدد المنتسبين للإسلام على سبيل المثال ويقوي إيمانهم.

إنكار الإعجاز العلمي في القرآن

وأضاف خلال حديثه عبر منصة «الوطن»، أن القرآن كتاب دين وهداية وليس كتاب يتعلق بالكيمياء أو الفيزياء أو الفسيولوجي، وإنكار الإعجاز العلمي في القرآن لا يعد كفرا أو إنكارا لما هو معلوم من الدين بالضرورة، فالقرآن غير مطلوب منه ولا ينبغي له أن يكون مرجعا في الطب أو رسالة دكتوراه في الجيولوجيا، متابعا: «الإعجاز العلمي في القرآن أو الأحاديث النبوية وهم واسترزاق للبعض باختصار يعد سبوبة لسماسمرة الإعجاز العلمي الكثيرين للغاية حالا».

وتابع أن عدم وجود إعجاز علمي لا ينتقص من قدر القرآن ككتاب مقدس وعظيم، وبه معجزة لكنه إعجاز الأفكار التي يتحدث عنها والقيم الجليلة التي بشر بها، والثورة التي صنعها كانت شرارتها الأولى العقل واحترامه وتبجيله، مشيرا إلى أن الإعجاز العلمي خطر على الدين والعلم بسبب الاختلاف بين منهجي العلم والدين وهذا ليس عيبا في أي منهما.

المقارنة بين العلم والدين

وأشار إلى أن المقارنة بين العلم والدين لا محل لها، ومحاولة صنع هذا «الأربيسك العلمي الديني» محكوم عليها بالفشل مقدما، موضحا أن العلم تساؤل دائم، بينما الدين يقين ثابت.