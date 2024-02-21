ألبرت شفيق: المصداقية والتنوع معايير أساسية لنجاح وسائل الإعلام

قال ألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن تحرك وتغير الإعلام أصبح سريعا، فمتغيرات العصر تتحرك بسرعة فائقة، فما حدث من متغيرات منذ 2011 لم يحدث في 40 سنة.

وأضاف «شفيق»، خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على «قناة CBC»، أنَّ تغير وسائل الإعلام ليس في مصر فقط، بل في العالم أجمع.

ونوه إلى أن الإعلام التقليدي ما زال يحظى بقبول وله متابعية، فالمواطن عند حدوث مشكله مثلما رأينا في أزمة حرب غزة، يعود للوسائل التقليدية مرة أخرى، لذلك الإعلام الإلكتروني لم يسحب البساط بشكل كامل من التقليدي.

وأوضح أن الترفيه جزء كبير من الإعلام، فالمصداقية والتنوع وتلبية احتياجات المشاهد معايير أساسية لنجاح أي وسيلة إعلامية، موضحا أن هناك نظام متكامل يتم اتباعه داخل الشركة المتحدة خلف الشاشة يدير حركة البرامج والعاملين داخل المنظومة.